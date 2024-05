Filhos de Malvino Salvador roubam a cena em fotos em família: "Lindos"

O ator Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos ao lado da mulher e dos filhos

Malvino Salvador encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira,22, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da sua família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator posou ao lado da esposa, Kyra Gracie, e dos três filhos do casal, Ayra, Kyara e o caçula Rayan. Além disso, a filha mais velha do artista, Sofia, fruto do seu relacionamento anterior com a funcionária pública Ana Ceolin, também fez parte dos registros.

Para os cliques, todos surgiram combinando os looks: uma camiseta branca e calça jeans, e as crianças roubaram a cena ao surgirem sorridentes e fazendo várias poses. Já na legenda, Malvino falou sobre a união deles.

"Família é como um time de super-heróis: cada um tem seu poder especial, juntos enfrentamos qualquer desafio e nossas reuniões são cheias de risadas, histórias incríveis e momentos inesquecíveis. Não há nada melhor do que compartilhar aventuras com quem amamos!", escreveu o famoso.

A postagem rapidamente recebeu vários elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que família linda e abençoada", escreveu outra. "Hoje em dia é tão difícil ver família feliz, estruturada. Vocês estão de parabéns", falou uma fã. "Eu amo essa família", confessou mais uma.

Confira:

Malvino Salvador impressiona ao mostrar doações arrecadadas para o RS

Malvino Salvador usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para mostrar quantas doações conseguiu arrecadar para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou um vídeo mostrando a quantidade de roupas e garrafas de águas que foram doadas na academia de sua esposa, Kyra Gracie, localizado em um shopping no Rio de Janeiro, e agradeceu a todas as pessoas que estão ajudando.

"Estou profundamente grato a todos que têm contribuído, dentro de suas possibilidades, para ajudar o Rio Grande do Sul. Se cada pessoa buscar pontos de coleta em sua cidade e doar um pouco, juntos, poderemos oferecer conforto e apoio aos nossos queridos gaúchos nesta hora de necessidade", disse ele em um trecho. Confira!