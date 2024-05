Malvino Salvador impressiona ao mostrar doações arrecadadas para o RS

Nas redes sociais, o ator Malvino Salvador mostrou a quantidade de roupas e mantimentos arrecadados para ajudar a população do RS

Malvino Salvador usou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para mostrar quantas doações conseguiu arrecadar para ajudar às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator postou um vídeo mostrando a quantidade de roupas e garrafas de águas que foram doadas na academia de sua esposa, Kyra Gracie, localizado em um shopping no Rio de Janeiro, e agradeceu a todas as pessoas que estão ajudando.

"Estou profundamente grato a todos que têm contribuído, dentro de suas possibilidades, para ajudar o Rio Grande do Sul. Se cada pessoa buscar pontos de coleta em sua cidade e doar um pouco, juntos, poderemos oferecer conforto e apoio aos nossos queridos gaúchos nesta hora de necessidade."

"Vou informando nos meus stories nossos próximos passos. Obrigado ao @voguesquareoficial por nos emprestar um espaço para guardar as doações e por estarem também engajados nisso.

Continuamos recebendo doações. Nosso endereço é Av. das Américas, 8585, sala 119, no Shopping Vogue Square. - @graciekore. Muito obrigado!", completou.

Confira:

