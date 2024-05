Em Orlando, Thiago Oliveira comemora aniversário da filha com festa luxuosa

O apresentador Thiago Oliveira mostrou os detalhes da festa de aniversário da filha, Bella, que completou 1 ano nesta quarta-feira, 22

Thiago Oliveira comemorou o aniversário da filha, Bella, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti, em grande estilo. Curtindo as férias em Orlando, nos Estados Unidos, o apresentador do programa É De Casa, da TV Globo, aproveitou para organizar uma festa luxuosa para a herdeira, que completou seu primeiro ano de vida nesta quarta-feira, 22.

A celebração teve as princesas da Disney como tema. O local foi decorado com várias bexigas rosas e douradas, e muitas flores. Além disso, a festa contou com um bolo de três andares e doces personalizados. Já a aniversariante esbanjou beleza e fofura ao surgir usando um lindo vestido.

Ao compartilhar as fotos da festa, Thiago falou sobre o primeiro aniversário da filha. "1 ano da minha filha, meu primeiro ano como pai. Filha, viver tudo isso com você é um sonho. Obrigado por me fazer uma pessoa melhor e ver o mundo cor de rosa", começou.

"Obrigado filha por me fazer correr cada vez mais atrás dos meus, nossos sonhos. Não à toa consegui trazer seus avós paternos, maternos e todos os seus titios. Foi por você que realizei esse sonho de muitos anos. Te Amo filha, parabéns pelo seu aniversário", completou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Bruna também postou fotos da festa de Bella em seu perfil no Instagram e parabenizou a herdeira. "Que sonho. Minha filha fez 1 ano. Faltam palavras para explicar tanta emoção. Obrigada papai do céu por me enviar essa menina tão especial. Não existiria lugar mais magico para celebrar, com nossa família. Obrigada @thioliveiras por proporcionar isso para nós. Viva a Ella! Parabéns, minha filha", escreveu a mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Matuti (@brunamatuti)

Quarto da filha

O apresentador Thiago Oliveira, que comanda o programa É De Casa, da Globo, agitou as redes sociais ao revelar os detalhes da decoração do quarto da primeira filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti.

Nas redes sociais, o papai coruja exibiu um vídeo para mostrar a decoração luxuosa do espaço. O quarto de bebê foi montado com itens em tons de rosa e verde, com toques de madeira para aquecer o ambiente e muitos enfeites. A decoração conta com quadros delicados na parede, bichos de pelúcia e papel de parede com desenhos de mini rosas. Inclusive, o berço é rosa. Confira!