Thiago Oliveira exibe a decoração luxuosa do quarto da filha, Ella

Apresentador do É De Casa, Thiago Oliveira abre as portas do quarto da filha, Ella, que nascerá em breve: 'Melhores dias das nossas vidas'

O apresentador Thiago Oliveira, que comanda o programa É De Casa, da Globo, agitou as redes sociais nesta semana ao revelar os detalhes da decoração do quarto de bebê da primeira filha, Ella, fruto do casamento com Bruna Matuti. A bebê nascerá em breve, já que a esposa dele está na reta final da gestação, e já tem um quartinho esperando pela chegada dela na casa da família.

Nas redes sociais, o papai coruja exibiu um vídeo para mostrar a decoração luxuosa do espaço. O quarto de bebê foi montado com itens em tons de rosa e verde, com toques de madeira para aquecer o ambiente e muitos enfeites. A decoração conta com quadros delicados na parede, bichos de pelúcia e papel de parede com desenhos de mini rosas. Inclusive, o berço é rosa.

"E é aqui que a Ella vai dormir, brincar , ficar acordada na madrugada e nos dar os melhores dias das nossas vidas", disse ele.

Vale lembrar que Thiago Oliveira anunciou que terá uma filha durante o programa É De Casa. Na época, ele contou sobre a alegria de se tornar pai. “É uma menina, uma princesa. Desde sempre eu soube que meu primeiro bebê seria uma menina. Quando eu falo que realizei um sonho é porque desde os meus 12 anos eu falo que quero ser 50% do que os meus pais foram para mim. Eu esperei esse momento para dizer que eu sou pai, e é a coisa mais maravilhosa do mundo”, disse ele.

A bebê deverá nascer em junho de 2023 e já teve o nome escolhido pelos pais. “O nome da nossa filha é Ella. A gente queria um nome curto, simples, mas com muita representatividade e importância”, disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Thiago Oliveira está na Dança dos Famosos

Atualmente, Thiago Oliveira faz parte do time de artistas no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo dos bastidores do ensaio.