Ela cresceu! Filha de Pedro Leonardo comemora seus 12 anos com a família

Pedro Leonardo mostra fotos da festa de aniversário da filha mais velha, Maria Sophia, que já está enorme

O cantor e apresentador Pedro Leonardo celebrou o seu aniversário de 12 anos de idade da filha mais velha, Maria Sophia, fruto do casamento com Thais Gebelein. A festa aconteceu no último final de semana na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, e a menina roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu.

Maria Sophia surgiu enorme em fotos ao lado da família em sua festa de aniversário. “Pensa numa festa que encantou todo mundo, virou diversão, regada a comida boa e companhia perfeita! Já pode voltar?”, disse o pai coruja na legenda do álbum de fotos.

Pedro e Thais também são pais de Maria Vitória, de cinco anos.

Poliana Rocha reage após festa da filha caçula de Pedro Leonardo

Há pouco tempo, Poliana Rocha e Leonardo foram criticados por não terem ido ao aniversário de Maria Vitória, filha caçula de Pedro Leonardo. Porém, eles contaram que celebraram a nova idade da menina de um jeito diferente.

Após os internautas criticarem a ausência do sertanejo no aniversário de Maria Vitória, a esposa do cantor resolveu se pronunciar em seus stories nesta terça-feira, 07, mostrando fotos de quando celebraram os cinco anos da garota no último mês, data em que realmente foi o aniversário da menina.

"Nós comemoramos com muito AMOR o niver dela na fazenda!", esclareceu Poliana Rocha exibindo os cliques enchendo a neta de carinho.