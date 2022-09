Debby Lagranha mostra detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho, Arthur

O filho caçula da atriz Debby Lagranha completou 1 ano de vida, e ganhou um festão para comemorar a data especial

Debby Lagranha (30) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula, Arthur, fruto de seu relacionamento com Leandro Amieiro.

O menino completou seu primeiro ano de vida no último dia 10, e como ele é chamado de raio de sol pela família, esse foi o tema da festa. Nas imagens publicada pela atriz no Instagram, é possível ver o bolo decorado, os docinhos e também alguns detalhes da decoração, que também teve alguns girassóis e balões azuis e amarelos.

Na legenda, Debby celebrou a vida do menino ao mostrar o vídeo do 'parabéns pra você'. "Feliz vida, meu menino. Não poderia ser mais especial! 1 ano do nosso raio de sol", escreveu ela, que ainda é mãe de Maria Eduarda (9).

Confira as fotos da festa de aniversário do filho de Debby Lagranha:

Homenagem de aniversário

No dia em que Arthur completou 1 ano, Debby Laganha compartilhou fotos de um ensaio fotográfico e prestou uma linda homenagem para o herdeiro.

"Vivaaaa o Tutu!!! 1 ano do meu raio de sol. Filho, você chegou pra completar nossa família e pra encher nossa casa de mais amor. Sua calma, seu riso fácil e seu jeito doce, me trouxe paz. Menino dengoso, o chicletinho da mamãe! Você me tirou do momento mais difícil da minha vida, e junto com sua mana, me fizeram voltar a respirar!", começou ela.

"Obrigada por ter nos escolhido filho. Sempre foi você! Eu só estava te esperando... Que Deus abençoe seu caminho, te proteja, te guarde e te ilumine. Muita saúde! Porque de resto, nada lhe faltará. Meu anjo de luz, continue contagiando por onde você passa. Que sorte a nossa !!!! Meu Deus, 1 ano. Como passou rápido… foram 12 meses muito intensos. Depois de uma gestação com muitas surpresinhas e ainda no meio de uma pandemia, cercados de muitos medos e incertezas. E você, a todo instante foi minha maior certeza. Meu maior querer! Te amo Arthur, seja muito feliz! Parabéns, voe", completou.

