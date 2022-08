Ao lado da família, Debby Lagranha comemora os 11 meses do filho: "Você trouxe ainda mais amor"

Com festa temática, Debby Lagranha comemorou mais um mês de vida do filho caçula, Arthur, e mostrou a comemoração nas redes sociais

Arthur, o filho caçula de Debby Lagranha (30) e Leandro Amieiro, completou 11 meses de vida nesta quarta-feira, 10, e ganhou uma festa temática para comemorar a data. Nas redes sociais, a atriz e médica veterinária compartilhou algumas fotos da comemoração ao lado do esposo e da filha mais velha do casal, Maria Eduarda (9), e se derreteu pelo herdeiro.

"Há 11 meses me fazendo a pessoa mais feliz e completa do mundo. Você chegou pra somar, pra ensinar e pra encher de doçura nossos dias. Você trouxe o sorriso, a leveza e ainda mais amor e cumplicidade pra nossa família", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Debby se declarou para Arthur, que aparece nas imagens usando uma fantasia de batata frita. "Te amo meu raio de sol, seja muito feliz! Muuuuita saúde, pra esse batatinha goxxxxtoso, deliciosooo e irresistível!! Feliz vida! Te amamos", finalizou.

Confira as fotos da comemoração dos 11 meses do filho de Debby Lagrana:

Aniversário da filha

Debby Lagranha comemorou o aniversário de nove anos de Duda escrevendo um lindo depoimento para celebrar a data especial. Nas redes sociais, ela compartilhou um novo ensaio fotográfico da filha com o tema da personagem Minnie e falou sobre a vida ao lado da herdeira.

"Parabéns filha. 9 anos... Parece que foi ontem que estava pegando você no colo pela primeira vez, e diante dos meus olhos tão rápido você cresceu e tá ganhando o mundo. Minha furacão, têm uma energia que nunca vi igual... é agitada, serelepe, consegue estar em todos os cômodos da casa ao mesmo tempo! Menina doce, tagarela, decidida e cheia de opinião...", disse a artista em uma trecho da homenagem.

