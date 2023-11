Com festão, Sorocaba e Biah Rodrigues comemoram aniversário da filha

Fernanda, filha de Sorocaba e Biah Rodrigues, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de 2 anos

Sorocaba e Biah Rodrigues comemoraram o aniversário da filha caçula, Fernanda, com uma festa luxuosa em Piracicaba, no interior de São Paulo. A menina completou dois anos de vida na última sexta-feira, 10.

A festa foi decorada com balões, bexigas coloridas, flores e uma carrossel. Além disso, também contou com muitos docinhos e um bolo personalizado. Para celebrar seu aniversário, Fernanda surgiu usando um vestido rosa com laços, uma sandália e uma tiara no cabelo.

"2 anos da princesa Nanda", escreveu Biah, que usou um vestido longo, modelo tomara que caia, e sandália de salto alto, ao mostrar alguns detalhes de celebração luxuosa. Sorocaba também postou fotos da festa. "Tarde especial ontem entre familiares e amigos, celebrando o segundo ano de vida da princesa. Que Deus te abençoe minha linda", escreveu o artista.

Além da aniversariante, Theo, o filho mais velho do casal, também celebrou o aniversário da irmã com um look estiloso. O menino, de 3 anos, usou uma bermuda, camisa branca e um colete.

Confira as publicações:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SOROCABA (@sorocaba)

Filha de Biah Rodrigues ganha café da manhã especial no aniversário

Fernanda, filha caçula da influenciadora digital Biah Rodrigues e do cantor Sorocaba, completou dois anos na última sexta-feira, 10, e ganhou um café da manhã especial da mamãe. No Instagram, a modelo postou um vídeo mostrando os detalhes da surpresa que preparou para a herdeira e se declarou.

"Minha menina, mais um ano se completa na sua vida… Meu desejo hoje, é que continue crescendo em graça e estatura, e que os sonhos do seu coração estejam alinhados segundo o coração de Deus pra você... Você foi muito esperada, e é muito amada, trouxe ainda mais alegria pra vida da mamãe e do papai... O seu irmão então nem se fala, você é a companhia favorita dele! Nós te amamos, linda feliz aniversário #nanda2anos", escreveu ela. Veja o vídeo!