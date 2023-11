Filha de Biah Rodrigues ganha café da manhã especial no dia do aniversário

A filha de Biah Rodrigues completou 2 anos e ganhou um café da manhã para comemorar a data especial

Fernanda, filha caçula da influenciadora digital Biah Rodrigues e do cantor Sorocaba, completou dois anos nesta sexta-feira, 10, e ganhou um café da manhã especial da mamãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo postou um vídeo mostrando os detalhes da surpresa que preparou para a herdeira, com direito a um bolinho de chocolate. Na gravação, a aniversariante apaga a velinha e também faz uma oração ao lado da mãe e do irmão mais velho, Theo, de três anos.

Ao compartilhar o café da manhã de Fernanda, Biah celebrou mais um ano de vida da caçula. "Minha menina, mais um ano se completa na sua vida… Meu desejo hoje, é que continue crescendo em graça e estatura, e que os sonhos do seu coração estejam alinhados segundo o coração de Deus pra você…", desejou a influencer.

"Você foi muito esperada, e é muito amada, trouxe ainda mais alegria pra vida da mamãe e do papai... O seu irmão então nem se fala, você é a companhia favorita dele! Nós te amamos, linda feliz aniversário #nanda2anos", finalizou o texto.

Confira a publicação:

Biah Rodrigues leva susto ao capotar carro

A influenciadora digital Biah Rodrigues levou um susto durante um passeio com uma amiga na fazenda. Ela contou que o carro em que estavam capotou, mas ninguém se feriu. A esposa do cantor Sorocaba apenas perdeu o celular de última geração, que foi danificado quando o veículo capotou.

Nos stories do Instagram, ela apareceu dando risada após o acidente junto com sua amiga. "Foi ela", disse Biah enquanto limpava a poeira dos seus braços e dava risada da situação. "Ela perguntou com emoção ou sem emoção? Falei: 'Vou devagar'", disse a amiga dela. Logo depois, ela mostrou seu celular destruído. "Já era um Iphone 15, mas estamos vivas", completou.