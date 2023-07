Com festa luxuosa, Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoram aniversário do filho caçula

Samuel, filho de Andressa Suita e Gusttavo Lima, ganhou uma festa luxuosa para comemorar seu aniversário de cinco anos

A influenciadora digital Andressa Suita e o cantor sertanejo Gusttavo Lima organizaram uma festa luxuosa para comemorar o aniversário do filho caçula, Samuel. O menino completou cinco anos de vida nesta terça-feira, 25.

Nas redes sociais, modelo mostrou os detalhes da comemoração, que teve como tema 'Roblox', que é uma plataforma de games. A festa contou com vários balões coloridos, os personagens do game, além do bolo e doces personalizados.

Samuel celebrou o novo ciclo usando uma camiseta verde com detalhes vermelho e uma bermuda. Seu irmão mais velho, Gabriel, de seis anos, surgiu com um look parecido, só que sua camisa era cinza com detalhes verdes.

Ao dividir as fotos do evento, Suita celebrou a vida do herdeiro. "5 anos do nosso Samuel. Te amamos muito meu filho, que Deus te abençoe e te proteja sempre… Continue sendo esse filho incrível que você é… amamos você!!! Parabéns!!!!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

No fim do mês passado, Andressa e Gusttavo celebraram o aniversário de seis anos do filho mais velho, Gabriel. A festa do menino teve o tem Hot Wheels, e os papais corujas festejaram nas redes sociais ao postarem fotos da comemoração. "Feliz aniversário meu filho, parabéns pelos seus 6 anos... Papai te ama muito… Quanto orgulho de você!!! #Gabriel6Anos", disse o sertanejo.

"6 anos já?! Nossa como tempo está passando rápido… Desde que você chegou mudou as nossas vidas para sempre… Obrigada por ser um bom filho, um bom irmão…Tenho muito orgulho de ser sua mãe, e vou continuar fazendo de tudo pra te ver sempre feliz!!! Deus te abençoe!!! #Gabriel6anos", se derreteu a modelo.

Piscina com a família

O cantor Gusttavo Lima fez uma rara pausa em sua agenda de compromissos para aproveitar o último domingo, 16, ao lado da família! Andressa Suita dividiu vários registros da manhã descontraída com as crianças e abriu detalhes da área externa luxuosa na mansão do casal.

Para iniciar o álbum, ela publicou uma selfie com os filhos, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 5 anos, na piscina gigantesca. Na sequência, a modelo ainda adicionou um clique em que os pequenos aparecem pegando um sol em uma espreguiçadeira na área de lazer da residência de luxo: "Vitamina D", ela legendou. Veja as fotos!