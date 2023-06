Andressa Suita e Gusttavo Lima comemoram aniversário do filho mais velho, Gabriel

Andressa Suita e Gusttavo Lima fazem festa temática no aniversário de 6 anos do primogênito, Gabriel, e se declaram nas redes sociais

O cantor sertanejo Gusttavo Lima e a esposa, a influenciadora digital Andressa Suita, comemoraram, na quarta-feira, 28, mais um ano de vida do filho mais velho, Gabriel, com uma festa temática ao lado da família!

Os dois, que estão juntos desde 2012 e chegaram a ficar separados em 2020, retomando o casamento em 2021, usaram as redes sociais para se declararem para o primogênito, compartilhando registros da comemoração com o tema Hot Wheels.

Nas imagens, publicadas em suas contas no Instagram, o casal também aparece ao lado do caçula, Samuel, de 4 anos. "Feliz aniversário meu filho, parabéns pelos seus 6 anos.. Papai te ama muito… Quanto orgulho de você!!! #Gabriel6Anos", disse o sertanejo.

"6 anos já?! Nossa como tempo está passando rápido… Desde que você chegou mudou as nossas vidas para sempre… Obrigada por ser um bom filho, um bom irmão…Tenho muito orgulho de ser sua mãe, e vou continuar fazendo de tudo pra te ver sempre feliz!!! Deus te abençoe!!! #Gabriel6anos", se derreteu a modelo pelo herdeiro.

Recentemente, Andressa deu o que falar ao surgir com um look diferente. A esposa do cantor sertanejo dividiu opiniões ao apostar em uma calça larga. A peça gerou polêmica na web.

Confira os posts de Andressa Suita e Gusttavo Lima:

Por que Gusttavo Lima fala que é embaixador? Entenda o apelido

Um dos grandes nomes da música sertaneja, o cantor Gusttavo Lima, dono de sucessos como Bloqueado e Termina Comigo Antes, também é conhecido por seu apelido, o Embaixador. Apesar de já ser chamado assim há alguns anos, muitos não sabem o motivo pelo qual o músico de sucesso recebeu esse título. Entenda:

O apelido marcado na história de Gusttavo Lima surgiu após o ano de 2017. O cantor foi eleito, por dois anos seguidos, como embaixador da Festa do Peão de Barretos. Em 2018, o artista aproveitou o título e o usou como nome de seu álbum gravado no evento que acontece anualmente no interior de São Paulo.