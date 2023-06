Calça usada por Andressa Suita gera polêmica na web: "Rico tem cada uma"

Calça usada por Andressa Suita rende onda de críticas dos fãs; esposa de Gusttavo Lima não se importou

A influenciadora Andressa Suita foi vítima de comentários negativos nas redes sociais nesta semana. Tudo começou quando ela compartilhou uma produção inusitada que escolheu para um evento badalado.

É que a esposa de Gusttavo Lima resolveu expor em detalhes o look escolhido para uma de suas aparições como convidada na Semana de Moda de Paris. A loira surgiu exibindo todo o seu estilo e elegância, mas acabou criticada pela escolha de uma das peças.

É que ela apostou em uma tendência que segue em alta desde os anos 2000: a calça cargo. Com um corte bem larguinho e com muito volume, a peça saiu direto das passarelas para o corpo da influenciadora - algo que acabou não agradando alguns fãs.

"A modelo é linda, mas o look está horrível, parece uniforme de firma", detonou um. "Vai nós, pobres, usar uma roupa dessas", ironizou outra fã. "Roupa ridícula e o óculos, pior", disse outra sem sacar as referências. "Quem é rico pode vestir a roupa do botijão que o povo acha lindo", disse outro também incomodado com a produção.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Motivo da separação com Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Ela confirmou que o cantor a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "[...] A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

"Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar. Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também."

