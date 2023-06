Por que Gusttavo Lima fala que é embaixador? Entenda apelido do sertanejo

Um dos maiores nomes da música sertaneja, Gusttavo Lima carrega apelido curioso há anos

Um dos grandes nomes da música sertaneja, o cantor Gusttavo Lima (33), dono de sucessos como Bloqueado e Termina Comigo Antes, também é conhecido por seu apelido, o Embaixador. Apesar de já ser chamado assim há alguns anos, muitos não sabem o motivo pelo qual o músico de sucesso recebeu esse título. Entenda a seguir.

O apelido marcado na história de Gusttavo Lima surgiu após o ano de 2017 . O cantor foi eleito, por dois anos seguidos, como embaixador da Festa do Peão de Barretos. Em 2018, o artista aproveitou o título e o usou como nome de seu álbum gravado no evento que acontece anualmente no interior de São Paulo.

Anos depois, durante o período da pandemia de Covid-19, o artista usou novamente o apelido para produzir um novo DVD, intitulado O Embaixador - The Legacy. O rpojeto foi gravado com cenário inspirado na série Game of Thrones e contou com sucessos como De Menina Pra Mulher, Café e Amor, Tudo Que Eu Queria e Espetinho em seu repertório.

Gusttavo Lima despontou no mundo da música em meados de 2011, quando lançou a música Balada. O refrão se tornou sucesso no Brasil e em outros países e, desde então, o sertanejo continua lançando canções que marcam gerações de fãs do ritmo. Hoje, ele acumula mais de 44 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Agora, o artista comanda o projeto O Embaixador 15 anos, que relembra o início de sua carreira e mescla com novos sucessos. Nas redes sociais, o artista tem compartilhado vídeos e fotos de quando começou a trabalhar com a música, além de continuar lançando novas canções como Solteiro Frustrado, a mais recente.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE GUSTTAVO LIMA: