Gusttavo Lima exibe o bronzeado impecável em foto só de sunga

Gusttavo Lima ostenta seu corpo musculoso e definido ao renovar o bronzeado na piscina de uma mansão

O cantor Gusttavo Lima aproveitou o dia ensolarado nesta sexta-feira, 7, para curtir um momento ao ar livre. O artista apareceu ao lado da piscina de uma mansão de frente para o mar e ostentou sua beleza impecável.

Ele foi fotografado apenas de sunga preta enquanto renovava o bronzeado. Nas fotos, ele deixou à mostra seu corpo musculoso e definido enquanto relaxava ao lado da piscina.

Nos comentários, Gusttavo Lima recebeu vários elogios dos fãs. “O bronze de milhões”, disse um seguidor. “Que homem”, declarou outro. “Lindo demais”, disse mais um.

Recentemente, o cantor levou um susto durante uma viagem com sua equipe. Ele estava indo para um show quando enfrentou uma forte turbulência no voo. "Gostaria de informar que o show que aconteceria hoje em São João del Rei, infelizmente, não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três ou quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência", disse ele em vídeo publicado nos stories.

"A gente acabou de pousar em Belo Horizonte com o aeroporto fechado. O Aeroporto de São João del Rei também está fechado. Então, chegar aí às 4 ou 5 da manhã de carro vai ser estressante para todo mundo e, com certeza, vocês ficarem esperando até muito tarde vai ser ruim. Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião", finalizou.