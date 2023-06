Como Gusttavo Lima e Andressa Suita se conheceram? Modelo era cupido do cantor; entenda

Gusttavo Lima e Andressa Suita acumulam história de amor cheia de reviravoltas há mais de uma década

Gusttavo Lima (33) e Andressa Suita (35) formam um casal há mais de uma década, apesar de já terem enfrentado uma separação em 2020, e acumulam uma história de amor cheia de reviravoltas. Relembre como os dois se conheceram, quando a modelo fazia o papel de cupido do cantor.

Em 2012, Andressa Suita conheceu Gusttavo Limma por meio do empresário do cantor. Antes de começarem a namorar, os dois compartilhavam uma amizade e a modelo armava suas amigas para encontros com o cantor. No mesmo ano, o artista declarou seu amor pela loira em uma balada em Goiânia e, em agosto, eles engataram um romance.

"A gente se tornou amigo. Com o tempo, Gusttavo foi fazendo sucesso. A gente se esbarrou e ficou. Falei: 'gente, isso não vai dar certo'. Amigo ficar não vai ter um final bom. Mas sempre tinha uma força maior que sempre unia a gente. Eu falei: 'É Deus'", compartilhou Andressa Suita em entrevista à Thais Fersoza.

Por cinco meses, o casal manteve o relacionamento privado, até que o namoro foi assumido em maio de 2013. No fim do ano, durante a festa de Réveillon, Gusttavo Lima pediu a amada em casamento e os dois ficaram noivos. Durante o tempo de noivado, eles ainda passaram por uma separação que aconteceu pela rotina de trabalho do sertanejo, que teria atrapalhado o relacionamento.

"Não é fácil, não. No meu caso foram três anos de muito companheirismo. Mas bola para frente, vamos ver o que vai acontecer", comentou o cantor em entrevista à Fátima Bernardes, em 2015. Três anos após o início do romance, os dois reataram e selaram a união com uma cerimônia íntima na fazendo do cantor, em Goiânia. "O que Deus uniu, o homem não separa...'. Só o começo de uma grande história! Te amo muito!", publicou Andressa Suita nas redes sociais para anunciar o matrimônio.

Posteriormente, eles tiveram dois filhos, Gabriel e Samuel, e o casal até enfrentou uma separação em 2020. Gusttavo Lima e Andressa Suita, porém, não conseguiram ficar muito tempo separados e logo reataram a união, que se mantém até hoje.