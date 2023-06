Manu Gavassi entrega relação com o pai e analisa trajetória na música: 'Realidade'

Em entrevista à CARAS Brasil, Manu Gavassi entregou relação com seu pai, com quem viveu momento emocionante em festival

Manu Gavassi (30) marcou presença no festival de música João Rock, em Ribeirão Preto, no último sábado, 3. Na ocasião, a cantora estava acompanhada de seu pai, Zé Luiz, e protagonizou um momento emocionante com ele nos bastidores do evento. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora entregou a relação com seu pai e ainda analisou sua trajetória na música: "Realidade".

"Eu não acredito que estou aqui, é muito louco. Acho que hoje passou um filme de 12 anos de carreira na minha cabeça. Cada passinho que a gente dá faz sentido. Estou aqui com meu pai, ele veio junto para assistir esse show. Meu pai sempre foi rockeirão apaixonado por música. Eu falei: 'Pai, para você deve ser muito louco eu estar tocando aqui'", compartilhou Manu Gavassi .

Com mais de uma década de carreira na música, a cantora ainda refletiu sobre as mudanças na sua trajetória com canções: "Realmente, cada vez mais eu me sinto próxima do que a música representa para mim, da essência. Sempre fui uma contadora de histórias e uma compositora. Quando era mais nova, contava sobre coisas que eram da minha realidade, a realidade de uma menina de 14 anos. Hoje, eu canto sobre a realidade de uma mulher de 30".

Leia também: Marina Sena revela futuro na moda e entrega sonho com desfiles internacionais

Além da apresentação no João Rock, Manu Gavassi marcou o evento com um momento emocionante ao lado do pai . Nos bastidores do festival, a cantora foi surpreendida ao ser entrevistada por Zé Luiz, que é repórter e apresentador de uma rádio musical que estava cobrindo o evento.