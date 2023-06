Manu Gavassi não contém a emoção ao ser entrevistada pelo pai: “Não é fácil”

A cantora Manu Gavassi foi entrevistada pelo pai, Zé Luiz, nos bastidores de um festival e não conseguiu conter as lágrimas

Neste domingo, 4, Manu Gavassi se apresentou no festival musical João Rock, na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Após sua performance, a cantora foi surpreendida ao ser entrevistada pelo seu pai Zé Luiz. Zé é repórter e apresentador de uma rádio musical que estava cobrindo o evento.

“Eu sempre falei das apresentações do João Rock. Eu nunca pensei em falar da minha filha, Manu Gavassi, no João Rock. O que você sentiu?”, perguntou o jornalista para a filha segurando um microfone em sua mão no vídeo compartilhado no Instagram da cantora.

No momento em que Zé aproximou o microfone da filha, Manu não conseguiu conter a emoção e começou a chorar. Pai e filha então trocaram um emocionante abraço. Zé ainda beijou a filha no ombro enquanto se abraçavam.

Após a cena emocionante, Manu comentou com as pessoas a sua volta, antes de responder à pergunta: “Dar entrevista para o pai não é fácil”. Então, ela prosseguiu respondendo o questionamento.

“Eu fiquei pensando em você. Fiquei pensando, c*r*lho, não acredito que estou aqui. Que loucura que é trabalhar com arte, que loucura que é ter começado tão nova. Mas, que força que eu sinto hoje”, começou comentando.

O show e a entrevista de Manu tiveram uma camada a mais de emoção. Isso porque, a performance da artista no festival foi de seu mais recente álbum acústico ao vivo, em que ela cantava músicas de Rita Lee, que faleceu em maio deste ano.

“A Rita me ensinou muito. Eu me vi crescendo muito como artista, me desafiando”, complementou a artista sobre gravar um álbum em que performa músicas da “Rainha do Rock”.

