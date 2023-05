Manu Gavassi posta fotos raras ao lado do namorado e se declara

A cantora Manu Gavassi compartilhou fotos ao lado do namorado Julio Reis e se declarou para o amado na legenda da publicação

Nesta segunda-feira, 30, Manu Gavassi (30) surpreendeu seus seguidores com uma publicação romântica em seu Instagram. A cantora surgiu se declarando para seu namorado, o modelo Julio Reis e relembrando uma viagem a dois.

A artista compartilhou diversas fotos de uma viagem do casal para a Itália. Entre os programas românticos do casal na viagem estavam visitar museus, ver estátuas e comer pizza. Em outras publicações compartilhadas por Manu nas redes sociais, é possível perceber que o casal também visitou a Espanha.

“Te amo, saudade. De você, de pizza com vinho, de museu e de estátua do pai da Pequena Sereia”, escreveu a ex-BBB na legenda da postagem contendo seis fotos em clima de romance da viagem a dois.

Nos comentários, Julio também se declarou para a amada. “De ver seres do mar flutuando em uma tela gigante e de andar 20 mil passos por dia também”, lembrou ele sobre a viagem. O modelo ainda disse: “Te amo minha saudade imensa”.

Os seguidores da participante do BBB 20 adoraram as fotos românticas do casal e rasgaram elogios nos comentários. “Feliz em te ver feliz”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindos”.

“Vocês são tão lindos”, escreveu uma fã reagindo às seis fotos da viagem do casal. E outro seguidor ainda comentou na publicação da cantora: “Isso aquece o coração”. Outra admiradora de Manu se declarou: “Tão bom ver que você encontrou alguém que se identifica tanto, feliz demais por vocês dois”.

Emocionante!

Recentemente, Manu Gavassi emocionou as redes sociais ao compartilhar um vídeo reagindo a uma parte da autobiografia da cantora Rita Lee (1947-2023). Isso porque, Manu é citada em um capítulo da segunda biografia da artista que faleceu em 8 de maio.

"A arte é muito f***. Essas palavras da Rita para a nova geração me emocionaram tanto... É sobre se encontrar e não ter medo. Não é nem uma escolha, é uma missão. É sobre palavra, usá-las a favor da verdade, da rebeldia, do amor, do questionamento. Ir contra o que é esperado, aceito e fácil", escreveu Manu na legenda de uma foto em que aparecia com lágrimas nos olhos.

Fã assumida de Rita Lee, o mais recente trabalho musical de Manu foi um disco acústico em que ela canta os maiores sucessos da "Rainha do Rock" como "Ovelha Negra", "Lança Perfume" e outros. O disco ainda conta com a participação de artistas como Liniker (27) e Tim Bernardes (31).