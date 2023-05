Manu Gavassi se emociona ao ser citada em livro de Rita Lee: "Muito honrada"

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi ficou bastante emociona ao ser citada em um trecho do livro de Rita Lee

Manu Gavassi(30) não segurou a emoção ao ler um trecho da autobiografia de Rita Lee (1947 - 2023) em que é citada pela artista.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 compartilhou a parte em que é citada no livro, e aproveitou para fazer uma reflexão.

"A arte é muito f***. Essas palavras da Rita para a nova geração me emocionaram tanto... É sobre se encontrar e não ter medo. Não é nem uma escolha, é uma missão. É sobre palavra, usá-las a favor da verdade, da rebeldia, do amor, do questionamento. Ir contra o que é esperado, aceito e fácil", começou.

Depois, Manu falou sobre sua admiração por Rita. "Cara, que f*** poder ter vivido no mesmo período de alguém tão inspiradora. Que f*** saber que pude te homenagear em vida e que você sabe a sua importância para todas nós", agradeceu.

"A coragem que nos falta em era de algoritmos te sobrou, transbordou e hoje nos ajuda. Provavelmente não estou nem fazendo sentido, mas não tô nem aí, tô muito honrada de ter meu nome nesse livro, muito honrada de te cantar e te admirar. Viva Rita! Viva a arte e a coragem", completou.

A cantora Rita Lee faleceu no dia 8 de maio, aos 75 anos. Ela lutava contra um tumor no pulmão. A morte da artista foi comunicado por sua equipe através de uma nota. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou."

Confira a publicação de Manu Gavassi:

