Manu Gavassi transformou BBB após sua participação; relembre como

Cantora, Manu Gavassi, que completa 30 anos, participou da 20ª edição do Big Brother Brasil

Manu Gavassi (30) foi uma das primeiras celebridades a topar participar do Big Brother Brasil. Na 20ª edição do reality da Globo, ela entrou na casa mais vigiada do país marcando a primeira temporada que misturava famosos e anônimos. Porém, ela não deixou sua marca apenas nisso, e transformou o modo com que todos os participantes das próximas edições performaram no jogo.

Ela logo conquistou o público com seus looks monocromáticos por semana, suas maquiagens criativas e também com as coreografias das músicas que bombavam naquele ano --sua dança de Don't Start Now virou sensação e rendeu até uma participação virtual da cantora Dua Lipa em uma das festas do reality.

Porém, foi no Instagram que ela deslanchou e mudou o rumo dos próximos brothers e sisters que entrariam no programa. A cantora deixou, pela primeira vez entre os artistas, diversos conteúdos prontos para serem publicados enquanto estivesse na casa. Desde vídeos comemorando quando vencesse a Prova do Líder ou a Prova do Anjo, até outros lamentando caso estivesse no Paredão.

A artista passou a chamar seus fãs e torcedores de Exército das Fadas Sensatas e travou um grande embate com Felipe Prior, que, em uma disputa pela permanência na casa, rendeu o maior Paredão da história do Big Brother Brasil, que contou com mais de 1,5 bilhão de votos dos brasileiros. A atriz permaneceu na casa após o arquiteto receber 56,73% dos votos.

Ela havia programado vídeos para cada evento do programa, e também combinava as cores dos looks escolhidos na semana com as publicações. Ao chegar na final do reality show, a artista publicou um vídeo emocionante falando sobre a trajetória de ter aceitado o convite para participar do programa e os pensamentos sobre o que aconteceria no "retiro espiritual" como gostava de chamar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Depois de deixar o programa, a dona de hits como Planos Impossíveis e Garoto Errado despontou ainda mais no mundo da música. Ainda em 2020, ela fez uma superprodução e lançou ao lado de Gloria Groove a canção Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que contou com a participação de Chay Suede, seu ex-namorado que foi pego a traindo em sua cama, e Laura Neiva, amante naquela noite e atual companheira do ator.

A canção ficou em 2º lugar no top 50 das músicas mais ouvidas do Spotify no Brasil, e entrou na lista das 200 com mais streamings no mundo, ocupando a 187ª posição no ranking. Além disso, o clipe alcançou mais de 3 milhões de visualizações em 24 horas e recebeu o certificado de platina pela marca de 25 milhões de streams.

Pouco tempo depois, ela deu um longo período de pausa nas redes sociais e retornou em 2021, com a canção Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim. Em novembro do mesmo ano, ela ainda lançou seu quarto álbum de estúdio, intitulado Gracinha, que ganhou sua versão visual no Disney+, plataforma de streaming da Disney.

E NA ATUAÇÃO?

A artista também passou a integrar o elenco da série Maldivas, ao lado de grandes nomes como Bruna Marquezine, com quem já tinha trabalhado anteriormente, Carol Castro e Sheron Menezzes. A produção da Netflix estreou em 2022 e teve sete episódios, porém, foi cancelada após a primeira temporada.

Antes, ela já havia feito alguns trabalhos em novelas da Globo. Sua estreia como atriz foi no ano de 2014, na novela Em Família. Na trama, ela interpretava Paulinha e dividia cena com o ator Ronny Kriwat e o elenco contava com nomes como Bruna Marquezine e Reynaldo Gianecchini.

No mesmo ano, ela ainda fez uma participação em outra novela global. Ela interpretou a patricinha Vicky, na trama de Malhação - Sonhos. Na história, sua personagem tentava atrapalhar o relacionamento de Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni).