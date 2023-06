Marina Sena revela futuro na moda e entrega sonho com desfiles internacionais

Em entrevista à CARAS Brasil, Marina Sena revelou que pretende expandir carreira para além da música e entregou futuro na moda

Marina Sena (26), conhecida por seus sucessos no meio musical, já mostrou seu talento e criatividade na hora de escolher seus looks, seja para apresentar um show ou marcar presença em um evento. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou que pretende expandir a carreira para além da música e adicionar as passarelas no currículo, além de entregar sonho com futuro na moda e desfiles internacionais.

"Além de ser uma cantora e compositora, também sinto que a minha imagem é interessante. Não vim aqui para falar se é bonito ou se é feio, mas acho uma imagem interessante. Acho que sempre posso usar isso ao meu favor", compartilhou Marina Sena , que destacou sua paixão pela área.

Com diversos looks marcantes em seu histórico de shows e presença em eventos, a cantora revelou que o envolvimento com a moda começou recentemente, com um processo de experimentar roupas em casa. "Tenho me envolvido muito com moda. Me vi muito em casa vestindo coisas e muito confortável nesse processo. Estou me envolvendo cada vezmais".

Marina Sena ainda destacou que sonha com um futuro na moda e que pretende conquistar as passarelas internacionais. A cantora fez questão de destacar que, para além das músicas, ela também quer transmitir mensagens com seus looks: "Quero ir em desfiles na gringa, fazer tudo relacionado à moda. Quero, realmente, dizer coisas através da minha roupa".