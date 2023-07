Gusttavo Lima e Andressa Suita curtem piscina com os filhos: “Colecionando memórias”

Esposa de Gusttavo Lima, Andressa Suita abre detalhes da área externa de mansão luxuosa durante momento em família

O cantor Gusttavo Lima fez uma rara pausa em sua agenda de compromissos para aproveitar o último domingo, 16, ao lado da família! Sua esposa, a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, dividiu vários registros da manhã descontraída com as crianças e abriu detalhes da área externa luxuosa na mansão do casal.

Para iniciar o álbum, Andressa publicou uma selfie com os filhos, Gabriel, de 6 anos, e Samuel, de 5 anos, na piscina gigantesca. Na sequência, a modelo ainda adicionou um clique em que os pequenos aparecem pegando um sol em uma espreguiçadeira na área de lazer da residência de luxo: “Vitamina D”, ela legendou.

Andressa também publicou uma foto em que aparece coladinha com o sertanejo: “Colecionando memórias”, a morena se derreteu pelo momento em família. Gusttavo, que costuma ser discreto em sua vida pessoal, preferiu compartilhar apenas um vídeo se refrescando com um drink enquanto ouvia um de seus lançamentos.

Andressa Suita curte piscina com os filhos - Reprodução/Instagram

Andressa Suita curte piscina com os filhos - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima e Andressa Suita curtem piscina com os filhos - Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima e Andressa Suita curtem piscina com os filhos - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 🏛 Gusttavo Lima 🏛 (@gusttavolima)

Vale lembrar que Gusttavo e Andressa estão juntos desde 2012. Em 2015, eles oficializaram a união com uma cerimônia em Minas Gerais. Em 2020, o casal passou por uma crise e se separou durante um ano, quando retomaram a relação.

Irmão de Andressa Suita abre o jogo sobre relação com a família:

O irmão de Andressa Suita, Alexandre Suita, se envolveu em atrito com seu cunhado, Gusttavo Lima na época em que o cantor e a esposa haviam se separado. Um dos participantes do programa A Grande Conquista, Alexandre abriu o jogo sobre relação com a família, em entrevista à Contigo!, antes de ser confinado no reality show.