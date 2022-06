Carla Perez e Xanddy organizam festa junina para a família

O casal Carla Perez e Xanddy se divertiram com a família durante uma festa junina em casa

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 17h08

O final de semana foi lotado de celebrações do São João para os famosos! Carla Perez (44) e Xanddy (42) não deixaram de comemorar a data tão animada.

O casal organizou uma festa junina em casa para a família e os amigos com direito a muita diversão e coisas típicas.

No perfil do Instagram, a dançarina compartilhou um vídeo exibindo cada detalhe do evento que contou até com quadrilha.

"Feliz São João para você que gosta de colocar lenha na fogueira! Olha a cobra, é mentira. Olha a chuva, já passou. Olha a sogra, maravilhosa!", escreveu ela na legenda da publicação.

Vale lembrar que Carla Perez e Xanddy moram em Orlando, na Flórida, com os filhos Camilly Victória (20) e Victor Alexandre (18).

CONFIRA A FESTA JUNINA DE CARLA PEREZ E XANDDY