Carla Perez mostra decoração da festa de formatura do filho

Carla Perez comemora nova conquista na vida do filho Victor Alexandre, de 18 anos

CARAS Digital Publicado em 17/05/2022, às 16h29

A dançarina Carla Perez (44) é só alegria nesta terça-feira, 17. Isso porque ela foi conferir a formatura do filho, Victor Alexandre (18), no ensino médio. A cerimônia de colação de grau aconteceu em um auditório e ele demonstrou toda a sua alegria ao gravar stories no Instagram sobre o momento especial.

Além disso, a estrela também mostrou que preparou uma decoração especial para celebrar a formatura do herdeiro. Carla Perez preparou uma mesa de doces com o tema do time de futebol da escola dele, o West Orange Warriors. “Mãe emocionada com sucesso”, disse ela.

Há poucos dias, Carla Perez já tinha feito um post sobre o fim dos estudos do filho no ensino médio. "Nosso filho amado, @victoralexandrecp, nossa nora amada, @jarline.batista_ e nossa dinda amada, @gabrielly_perezz. Parabéns, estamos muito orgulhosos. Como Deus é tão maravilhoso com a gente.

Todos os pais sonham com esse momento. Parabéns para todos os alunos que saíram da escola para iniciar essa nova etapa da vida. Rumo a faculdade. Voem alto! Que Deus abençoe e guarde nossos amados jovens", contou.

A dançarina é casada com o cantor Xanddy (42) e também é mãe de Camilly Victoria (20).

Fotos de Carla Perez comemorando a formatura do filho: