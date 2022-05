Nos EUA, Carla Perez celebra ida do filho para a faculdade: ''Estamos muito orgulhosos''

Morando fora do Brasil, dançarina Carla Perez comemorou conquista do herdeiro de 18 anos

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 07h55

O filho de Carla Perez (44) está dando um passo para a vida adulta!

Nesta quinta-feira, 12, a dançarina compartilhou fotos com o herdeiro, Victor Alexandre (18), com a nora e a afilhada se formando no colégio.

Prestes a entrar na faculdade, o garoto deu orgulho para Carla Perez. "Nosso filho amado, @victoralexandrecp, nossa nora amada, @jarline.batista_ e nossa dinda amada, @gabrielly_perezz. Parabéns, estamos muito orgulhosos", disse emocionada.

"Como Deus é tão maravilhoso com a gente. Todos os pais sonham com esse momento. Parabéns para todos os alunos que saíram da escola para iniciar essa nova etapa da vida. Rumo a faculdade. Voem alto! Que Deus abençoe e guarde nossos amados jovens", falou.

Ainda recentemente, no último ano, Carla Perez mostrou a formatura em produção musical, também nos EUA.

Carla Perez comemora conquista do filhos nos EUA; confira: