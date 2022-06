Filha de Carla Perez surge de biquíni branco em novas fotos

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria faz novo ensaio fotográfico com look ousado em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 19/06/2022, às 13h54

A jovem Camilly Victoria (20), filha de Carla Perez e Xanddy, aproveitou um dia de sol neste final de semana para renovar o bronzeado com look estiloso. Ela apareceu nas redes sociais ao usar um biquíni branco combinando com a saia com fenda profundo e deu um show de beleza.

A mãe dela, Carla Perez, ficou encantada ao ver as novas fotos da filha e fez questão de comentar. “Muito gata! Te amo”, escreveu ela.

Nos comentários das fotos, os fãs fizeram vários elogios para a estrela. “Princesa linda”, afirmou um seguidor. “Perfeita”, declarou outro. “Lindíssima, maravilhosa”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Camilly Victoria se lançou como cantora recentemente e está fazendo sucesso nas redes sociais. Ela vive nos Estados Unidos com a família há alguns anos.

Fotos de Camilly Victoria: