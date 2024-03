Camilla Camargo conta detalhes sobre festa da filha, Julia: 'Não tem preço'

Em entrevista à CARAS Brasil, Camilla Camargo celebrou momento especial em família, que contou com a presença de Wanessa e Zilu

O final de semana foi bastante especial para Camilla Camargo (38) e sua família. No último domingo, 17, a atriz celebrou o terceiro aniversário de sua filha caçula, Julia, e contou com a presença de Wanessa (40) e Zilu Camargo (64) na comemoração.

Camilla Camargo explica que tudo foi pensado para trazer mais diversão e conforto para as crianças presentes . Além da pequena, os filhos de Wanessa, José Marcus (12) e João Francisco (9), também foram clicados curtindo o aniversário. "Isso, para mim, não tem preço", diz à CARAS Brasil.

"Fazemos essas festas para os nossos filhos, para as crianças curtirem e se divertirem. Foi o que aconteceu, a Juju ficou encantada com a festa, curtiu muito, brincou muito e saiu muito feliz e realizada. Foi uma festa linda, feita com muito amor."

O aniversário teve como tema a personagem Minnie Mouse, e aconteceu no espaço Planeta Kids, em Alphaville, bairro de alto padrão da cidade de São Paulo. Além de Wanessa e Zilu, Luciele di Camargo (46) e o ex-jogador de futebol e comentarista esportivo Denílson (46), padrinhos da pequena, também estiveram presentes.

"Foi uma delícia poder comemorar o aniversário da minha filha com pessoas que eu amo tanto, da minha família, dos meus amigos", completa. Camilla Camargo é casada com o produtor e empresário Leonardo Lessa (38), com quem também teve o pequeno Joaquim (4).

Para além da maternidade, a atriz enfrenta um ano cheio em sua carreira artística. Ela estreou a segunda temporada de Tudo Igual... SQN, produção nacional do Disney+, fará parte da versão brasileira de uma montagem da Broadway, e irá protagonizar o longa-metragem A Caipora. Fora das telas, Camilla também planeja se lançar como autora infantil.

