Família se blinda após entrevista de Wanessa no Fantástico

Alguns dias após ter sido desclassificada da 24ª edição do BBB, a cantora Wanessa Camargo (40) fez sua primeira aparição na TV na noite deste domingo, 17. Ela concedeu uma entrevista ao Fantástico, com a jornalista Renata Ceribelli (58), e, após a exibição sua família optou por se blindar.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria responsável pela carreira de Zilu Godoy (65), mãe da cantora, e da própria Wanessa, afirmou que os membros da família não irão falar sobre o assunto no momento .

Participante do grupo Camarote da edição, a artista foi desclassificada do programa após ser acusada de agredir Davi (21), um dos participantes com quem teve o maior embate na casa. A situação aconteceu após uma festa em que a cantora estava alterada.

Ao longo da entrevista, ela relembrou suas atitudes na casa e afirmou o término do namoro com Dado Dolabella (43), com quem tinha reatado a relação pouco tempo antes do confinamento no reality show global.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi", recordou ela.

"E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele. E aí eu fui dormir. Eu acordei com o alarme e 'Wanessa confessionário'. Eu até falei: 'Meu Deus, o que eu fiz?'. Fui do jeito que eu estava, sem sutiã, com pijamão, sentei no confessionário e recebi a notícia de que eu tinha sido desclassificada por agressão. E fui embora aos prantos."

A artista ainda afirmou que entendeu o posicionamento do programa e de Davi, mas ressaltou que poderia ter feito o mesmo e optou por não fazer. "Sobre o prisma de dizer que é justo sobre a regra do programa, eu acho que foi justo. Sobre o fair play, eu não acho que foi justo."

