Bruna Marquezine e Neymar Jr marcam presença na mesma festa em Miami

Reencontro surpresa? Ex-namorados, Bruna Marquezine e Neymar Jr. chamaram a atenção ao curtirem a mesma festa em Miami, nos EUA

Na noite da última terça-feira, 26, Bruna Marquezine e Neymar Jr demonstraram maturidade ao serem vistos curtindo a mesma festa. O ex-casal brasileiro chamou a atenção ao marcar presença - separadamente - na celebração do aniversário de Anitta, que organizou um de seus famosos festões em terras estrangeiras, Miami, nos Estados Unidos.

Quem acompanhou o ex-casal, sabe que Bruna e Neymar viveram um namoro intenso marcado por muitas idas e vindas. Após colocarem um ponto final definitivo no relacionamento, parece que os dois não mantêm proximidade. Recentemente, a atriz até brincou ao sugerir que a separação teria sido um 'livramento' em sua vida durante uma entrevista de humor.

No entanto, os ex-namorados compartilham o mesmo círculo de amigos, o que os levou a dividir o mesmo espaço para celebrar o aniversário da cantora brasileira. Embora não tenham sido vistos juntos, eles foram flagrados chegando à festa separadamente. Esses registros foram o suficiente para animar os fãs com a possibilidade de um reencontro.

Rapidamente, Bruna e Neymar Jr se tornaram um dos assuntos mais comentados na rede social X, o antigo Twitter. Entre memes, piadas e até torcidas por uma reconciliação, os seguidores relembraram detalhes do antigo casal, carinhosamente chamado de 'BruMar', que contava com uma grande legião de admiradores antes do rompimento; veja a repercussão:

Bruna e Neymar no aniversário da Anitta... Juro que queria ser uma mosca pra saber se rolou um esbarrão deles — bolha #BBB24 (@bolhareality) March 27, 2024

🚨FAMOSOS: Bruna Marquezine e Neymar compareceram a festa de Anitta, que aconteceu ontem (26/03) em Miami. O possível reencontro dos dois foi muito comentado nas redes. pic.twitter.com/BBap2Er83i — CHOQUEI (@choquei) March 27, 2024

Vale lembrar que a artista e o jogador de futebol começaram a se relacionar em 2013 e o término foi confirmado em outubro de 2018. Mas os cinco anos foram marcados por polêmicas e idas e vindas: "Quando chegou no fim, saí muito mais forte, mas muito machucada também”, Bruna, que costuma ser discreta sobre sua vida amorosa, refletiu sobre o namoro recentemente.

Em conversa com o ‘Quem Pode, Pod’, a atriz também comentou que seu namoro com o jogador fez com que aumentasse sua exposição e falou da dificuldade em lidar com a mídia: "Tentar vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", ela lamentou.

