Quanto custa o vestido transparente de Bruna Marquezine? Peça causou em festival

Você usaria? Bruna Marquezine chamou atenção e atraiu todos os olhares com vestido totalmente transparente em festival; descubra o valor

No último final de semana, o Autódromo de Interlagos em São Paulo foi palco do festival de música Lollapalooza e atraiu celebridades. Entre elas, Bruna Marquezine não apenas marcou presença, mas também causou alvoroço ao aparecer usando um vestido transparente. Mas afinal, quanto custa a peça que se tornou o centro das atenções?

Para curtir o festival, Marquezine elegeu um vestido preto totalmente transparente, revelando alguns detalhes de seu corpo e cobrindo apenas o essencial com roupa íntima. Apesar de ser uma entusiasta da moda nacional, a peça ousada é de uma grife londrina, famosa justamente por seus modelitos mais reveladores e ousados.

Quem curtiu o visual da atriz, pode comprar um vestido igual por cerca de R$1578. Além da peça transparente, Bruna ainda complementou seu look com uma jaqueta de couro preta, botas de cano alto e o pescoço carregado de joias. Esses acessórios não só deram um toque diferenciado ao visual, mas também ajudaram a enfrentar o frio durante o festival.

Passaria um dia inteiro e mais algumas horas enaltecendo a beleza da Bruna Marquezine. A mulher é um absurdo de linda pqp pic.twitter.com/nIu7dYGU0I — Matheus (@odontinho) March 25, 2024

Nas redes sociais, o look da famosa dividiu opiniões entre os seguidores. Apesar de atrair todos os olhares, Marquezine também acumulou alguns comentários pela ousadia do vestido: “Pra que isso?”, disse uma admiradora. “Achei muito exagerado esse look”, comentou mais uma. “Parece uma saída de banho da praia”, opinou uma terceira.

No entanto, muitos admiradores também saíram em defesa da beldade brasileira e rasgaram elogios ao vestido ousado eleito por Bruna: “Isso se chama segurança! Maravilhosa!”, exaltou uma. “Que espetáculo de mulher, está lindíssima”, elogiou mais uma. “Vestido maravilhoso, combinou muito com ela”, disparou uma terceira.

Bruna Marquezine curte show na companhia de João Guilherme:

Além de causar com seu vestido transparente, Bruna Marquezine também chamou atenção ao aparecer curtindo o festival com o ator João Guilherme na noite de domingo, 24. Eles foram vistos se divertindo no mesmo grupo de amigos, cantando e dançando ao som do cantor Omar Apollo junto com a modelo Sasha Meneghel e o cantor João Lucas.

Os dois não apareceram lado a lado, mas os fãs logo começaram a shippar os dois. Isso porque existem rumores há alguns meses de que eles poderiam viver um affair. Porém, os dois nunca confirmaram ou negaram qualquer envolvimento. Inclusive, Bruna teria sido vista saindo com um galã internacional recentemente, segundo a imprensa americana.