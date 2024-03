Bruna Marquezine é vista com galã internacional: ‘Juntos’

Será? Bruna Marquezine teria sido vista ao lado de galã internacional, ex-namorado de Kardashian, segundo imprensa americana

Depois de lançar seu primeiro filme no exterior, Bruna Marquezine está conquistando corações na gringa. Isso porque a atriz é alvo de especulações sobre um possível envolvimento amoroso com um galã internacional. Segundo um perfil americano de notícias, a bela teria sido vista com o cantor Bad Bunny, ex-namorado de uma Kardashian.

Conforme informações reportadas pelo Deux Moi, uma conta nas redes sociais que publica rumores e especulações sobre celebridades ao redor do mundo, o rapper porto-riquenho estaria conhecendo melhor a brasileira. Apesar de não especificar muitos detalhes, o portal compartilhou que eles saíram juntos em Los Angeles, nos Estados Unidos, e logo levantou suspeitas de um affair.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

“Bad Bunny e a modelo brasileira Bruna Marquezine foram vistos juntos”, o perfil compartilhou a novidade. Vale mencionar que a artista, de fato, esteve na cidade dos anjos para marcar presença em uma after-party do Oscar no último final de semana. Inclusive, ela chegou a dividir alguns cliques da noitada ao lado de alguns amigos em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

No entanto, a presença do rapper não foi confirmada no mesmo evento. Além disso, tanto Bruna quanto Benito não se manifestaram sobre os rumores de um suposto envolvimento, nem deram qualquer outro indício de que estejam vivendo um romance, ou ao menos, tenham se conhecido nos bastidores das noitadas americanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Benito (@badbunnypr)

É válido lembrar também que, apesar de ser bastante discreto sobre sua vida pessoal e seus relacionamentos amorosos, Bad Bunny teve um envolvimento bastante midiático com outra grande celebridade estadunidense. No ano passado, o galã namorou com uma das irmãs do Clã Kardashian-Jenner, a modelo Kendall Jenner.

Inclusive, a mãe das famosas tinha planos de que os dois subissem ao altar. Kendall contou que Kris Jenner presenteou cada uma de suas filhas com uma casa de boneca e a dela veio com um anel de compromisso: “Ela colocou uma aliança na minha porque achou importante manifestar um noivado para mim”, a modelo relatou antes do término, que foi bastante discreto.

Bruna Marquezine roubou a cena na Semana de Moda de Milão:

Além de conquistar os holofotes ao prestigiar a uma festa da premiação mais importante do cinema, a atriz Bruna Marquezine também esbanjou estilo e elegância ao marcar presença na Semana de Moda de Milão, na Itália. A atriz estava na primeira fila do desfile da grife Bottega Veneta e sua beleza tirou o foco das passarelas e atraiu todos os holofotes.

Depois de cair na folia durante o Carnaval, a musa partiu para acompanhar os desfiles italianos. Bruna usou um vestido chamativo, que era longo, com aplicações de diferentes tecidos e gola alta. O modelito destacou o corpo longilíneo da morena. Para completar o visual, ela surgiu com batom vermelho e o cabelo em penteado preso; veja os cliques do look de Bruna Marquezine.