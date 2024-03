Bruna Marquezine compartilha detalhes de look usado em evento do Oscar 2024

Bruna Marquezine arrancou elogios dos internautas ao exibir detalhes do look escolhido para evento paralelo ao Oscar 2024 nas redes sociais

Nesta terça-feira, 12, Bruna Marquezine mostrou em detalhes o look que usou para acompanhar a cerimônia do Oscar 2024, que aconteceu no último domingo, 10. A atriz curtiu a premiação em um evento da Warner Bros, nos Estados Unidos.

"Fim de semana do Oscar", legendou a artista em seu perfil oficial no Instagram. Bruna optou por um vestido com estampa em preto e dourado com um decote na parte da frente e uma fenda que deixou sua perna esquerda à mostra.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu diversos elogios. "Bela", elogiou a cantora Marina Sena. "Só tem no Brasil", disse Rayssa Bratillieri. "Simplesmente maravilhosa", comentou uma internauta.

Durante a premiação, Bruna encontrou Angel Manuel Soto, diretor de Besouro Azul, e Belissa Escobedo, atriz com quem contracenou no longa. A famosa foi a primeira brasileira a protagonizar uma produção de super-herói da DC. Na trama, viveu um par romântico com Xolo Maridueña.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Marquezine (@brunamarquezine)

Bruna Marquezine se emociona ao falar sobre apoio dos pais em sua carreira

Bruna Marquezine não segurou a emoção ao falar sobre o apoio que recebeu dos pais ao longo de sua carreira! Ainda neste mês, a atriz abriu detalhes sobre como está sendo sua passagem pela Semana de Moda de Paris em entrevista para Silvia Braz.

Por mais que esteja vivendo em um cenário glamouroso, ela contou que sempre fica feliz de voltar para casa e vivenciar momentos mais anônimos entre a família. "Sempre que eu falo que comecei a trabalhar com 5 anos as pessoas pensam: nossa, a mãe dela deve ser mãe de miss. Eu quero falar disso e eu fico com vontade de chorar porque eu hoje, muito nova, conquistei muita coisa. Eu sei que porque, também, eu comecei muito cedo e tive esse apoio. De fato, graças à minha mãe e meu pai eu sou a atriz que sou hoje e graças a eles eu permaneço trilhando o meu caminho", disse ela, emocionada.

Silvia Braz aproveitou para conversar sobre o estilo pessoal de Bruna Marquezine, que falou sobre como lida com a exposição nas redes sociais."Primeiro que eu sou muito criteriosa com tudo, e aí o tempo que eu levo... eu realmente acho que é uma questão de ansiedade misturada com TDH, aí vira uma pressão".

Durante a entrevista, a atriz ainda refletiu sobre quando surgiu seu gosto por moda. Ela contou que na adolescência aquilo era apenas mais uma ferramenta para "se provar para o mundo". "Quando virou a chave de que aquela era uma ótima ferramenta de autoconhecimento e era arte, aí pronto, aí eu comecei a gostar.".