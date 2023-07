Kendall Jenner revela pressão da mãe Kris Jenner para se casar logo

Atualmente Kendall Jenner está vivendo um relacionamento com o rapper Bad Bunny

A modelo Kendall Jenner revelou estar sendo pressionada por sua mãe e empresária, Kris Jenner, a trocar alianças em um futuro próximo. A modelo de 27 anos expôs o empenho da socialite em acelerar sua vida romântica no mais recente episódio de ‘The Kardashians’, reality show protagonizado por ela e suas irmãs.

Kendall está em um relacionamento com o rapper Bad Bunny, desde fevereiro deste ano, o relacionamento veio a publico quando alguns boatos de que os dois estariam vivendo um romance começaram a rodar pela internet.

Em seu desabafo sobre a pressão exercida por sua mãe, Kendall contou que Kris presenteou cada uma de suas filhas com uma casa de boneca personalizada no Natal de 2022. A dela veio com um recado nada discreto: a inclusão de um anel de compromisso.

“Ela colocou uma aliança na minha porque achou importante manifestar um noivado para mim”, contou a modelo em meio a risos. “Então acho que isso diz tudo sobre os desejos da minha mãe para a minha vida”.

Antes de seu relacionamento com Bad Bunny, Kendall namorou com famosos como os músicos Harry Styles, A$AP Rocky e os jogadores de basquete Ben Simmons, Blake Griffin e Devin Booker.

Kendall Jenner diz que não se sente como uma Kardashian: "Não escolhi”

Apesar de fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo, Kendall Jenner afirma que não se sente como uma Kardashian. Em nova entrevista à revista americana WSJ Magazine, a modelo desabafou sobre o assunto.

Com uma carreira de sucesso nas passarelas e milhões de seguidores nas redes sociais, Kendall não acha que ela é adequada para os holofotes. Segundo a modelo, ela sempre "se sentiu deslocada" em sua família.

“Desde muito jovem, me sentia deslocada em minha família”, desse Kendall, esforçando-se para explicar que não está criticando seu clã, com quem fala diariamente. “Nasci nesta vida, mas não escolhi esta vida”, continua ela.