Kendall Jenner diz que não se sente como uma Kardashian: "Não escolhi”

A modelo abriu o jogo e contou detalhes em entrevista sobre a sua relação com a família e o sobrenome Kardashian

Apesar de fazer parte de uma das famílias mais famosas do mundo, Kendall Jenner afirma que não se sente como uma Kardashian. Em nova entrevista à revista americana WSJ Magazine, a modelo de 27 anos desabafou sobre o assunto.

Com uma carreira de sucesso nas passarelas e milhões de seguidores nas redes sociais, Kendall não acha que ela é adequada para os holofotes. Segundo a modelo, ela sempre "se sentiu deslocada" em sua família.

“Desde muito jovem, me sentia deslocada em minha família”, desse Kendall, esforçando-se para explicar que não está criticando seu clã, com quem fala diariamente. “Nasci nesta vida, mas não escolhi esta vida”, continua ela. Ela abandonou seu sobrenome para começar a modelar.

"Eu obviamente entendo que caiu sob o guarda-chuva das irmãs Kardashian", disse ela. "É estranho para mim... porque sou igual ao meu pai em muitos aspectos. Eu sou uma Jenner, na minha opinião", disse ela.

Na entrevista, Kendall afirma que ficar em casa é algo que ela gosta, já que quando está fora ela é seguida por paparazzi e fãs por toda parte e todos os seus relacionamentos acabam chegando ao fim. Sobre os boatos de um romance com Bad Bunny, ela desconversa: "sem comentários". ⁠

“Eu tento encontrar o equilíbrio entre manter as coisas privadas e sagradas, e também não deixar que a infeliz frustração e o estresse de todos que tentam entrar nisso me impeçam de aproveitar o meu lado. Isso faz sentido?" diz. “Vou me esforçar para fazer as coisas da maneira mais privada possível, porque acho que essa é a maneira mais saudável de lidar com relacionamentos de qualquer maneira.” ⁠

