Anitta reúne time de famosos em sua segunda festa de aniversário

Antes de completar seus 30 anos de vida, Anitta faz a sua segunda festa de aniversário com a presença de vários famosos em São Paulo

A cantora Anitta está em clima de festa de aniversário alguns dias antes de completar seus 30 anos de vida no próximo dia 30 de março. Na noite de domingo, 26, ela fez a sua segunda celebração pela nova idade com a presença de vários famosos.

Na cidade de São Paulo, ela reservou um espaço para festas e caprichou na escolha do look para o evento. Anitta surgiu com um modelito curto e composto por minissaia, top e blusa com transparência. Para completar o visual, ela aderiu à sandália de salto alto, cabelo solto e maquiagem impecável.

A lista de convidados de Anitta contou com um time de celebridades, incluindo Juliette, Bruna Marquezine, Gil do Vigor, Pabllo Vittar, Gleici Damasceno, Alessandra Ambrosio, Gloria Groove, Hugo Gloss, Marcella Rica, Maisa, Luisa Mell, Pocah, João Guilherme, Thaynara OG e Priscilla Alcantara.

Vale lembrar que a primeira festa de aniversário dos 30 anos de Anitta aconteceu na madrugada de sábado, 25, em São Paulo e teve como atração o show do Harmonia do Samba.

Confira os looks dos famosos no aniversário de Anitta

Fotos: Araujo / Agnews

Sem bagunça! Anitta impõe regras para convidados que irão à sua grande festa de aniversário

Nesta última quarta-feira, 22, Anitta foi às suas redes sociais alfinetar alguns dos convidados de sua festa que não gostaram das regras impostas pela cantora para a celebração de seu aniversário. "E tem gente que fala mal porque eu ponho as regras da festa no Stories, a quantidade de mensagem que eu recebi 'ah, meu namorado, ah, meu marido'. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa ou vai fazer terapia”, debochou a dona do álbum “Versions Of Me”.