Paula Fernandes exibe a cinturinha fina em look para show

Paula Fernandes é elogiada ao apostar em look que marcou sua cinturinha fina para novo show

A cantora Paula Fernandes deu o que falar nas redes sociais ao mostrar o seu look para um novo show. A estrela mostrou foto do seu modelito e um detalhe chamou a atenção: A cinturinha fina dela!

Na foto, Paula mostrou que escolheu um figurino com blusa branca, corselet e calça jeans. O modelito destacou a cintura fina da artista, que recebeu comentários dos seus fãs.

Os seguidores elogiaram a beleza dela na nova foto. “A beleza dessa mulher é coisa de outro mundo”, disse um seguidor. “A Paula do corselet e cabelo cacheado voltou, minha gente!”, afirmou outro. “Como é linda”, escreveu mais um.

Ainda nos últimos dias, a cantora sertaneja chamou a atenção ao surgir completamente nua em um clique ousado. Em outro registro cheio de atitude, a famosa deu o que falar ao aparecer com a blusa levantada por um cavalo, exibindo sua barriga seca.

View this post on Instagram A post shared by PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes relembra dificuldade na vida

Paula Fernandes relembrou os desafios da vida em participação no PodCARAS. "Quando você alcança um patamar x, como aconteceu comigo, é muito difícil superar aquilo. O que tem depois do céu?", refletiu ela.

A dona do hit Pássaro de Fogo conta que já viveu uma rotina exaustiva, em que colocava sua vida pessoal e saúde de lado para poder cumprir todos os compromissos da agenda. "E eu nunca usei nada para maquiar aquilo que eu estava sentindo. No palco, eu hospedava a Paula Fernandes e depois voltava para a minha realidade", explica.

Ela afirma que foi importante perceber a virada de chave na sua carreira, para começar a se priorizar e tentar conciliar o tempo, após ter aproveitado todo auge do sucesso, depois de ter atingido o limite do céu. "Você não tem que tocar 27 dias no mês. No sucesso, existe o momento que você lança uma música e ela não vai bem."