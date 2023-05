Cavalo puxa a blusa de Paula Fernandes e cantora mostra demais: 'Maravilhosa'

Cantora Paula Fernandes exibe corpo sarado ao ter sua blusa puxada por cavalo

A cantora Paula Fernandes (39) chamou a atenção ao compartilhar um clique inusitado com um cavalo. Nesta segunda-feira, 29, a famosa mostrou um registro engraçado com o animal e acabou revelando um pouco de sua boa forma.

Isso porque, a artista sertaneja apareceu no registro exibindo sua barriga sarada ao ter sua blusa levantada pelo amigo de quatro patas, que puxou um fio da peça pela boca.

"Detalhes. 11:11", escreveu Paula Fernandes na legenda do clique fofíssimo com o animal em uma fazenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores admiraram o momento divertido e principalmente beleza deslumbrante da famosa. "Que foto maravilhosa", elogiaram os fãs. "Perfeição define", disseram outros.

Ainda recentemente, Paula Fernandes chocou ao surgir ao lado de sua mãe em uma foto rara. A aparência jovial da mãe da cantora deixou os internautas perplexos.

Veja a foto de Paula Fernandes com o cavalo:

Paula Fernandes choca fãs ao surgir bem diferente em foto: 'Era tão bonita'

A cantora Paula Fernandes deixou os fãs perplexos ao aparecer muito diferente em clique publicado em seu feed no Instagram. Na foto, a artista surgiu ao lado de Samuel Rosa (56), vocalista do Skank, no show de despedida da banda que aconteceu no Mineirão. No entanto, a famosa chamou atenção pela mudança em seu rosto e os seguidores não deixaram o detalhe passar despercebido.

"Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa @samuelrosaoficial", escreveu Paula ao legendar a postagem.

"O que aconteceu com a beleza dela?", "O que aconteceu com a cara da Paula Fernandes? Parece uma boneca de cera", "Não precisava cirurgia no rosto ficou estranha", "A Paula Fernandes virou a moça virtual do Magalu", "O que houve com você @paulafernandes? Era tão bonita", disseram.