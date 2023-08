Marina Ruy Barbosa aposta em look com fenda profunda na perna

Marina Ruy Barbosa usa look estiloso para acompanhar a estreia da novela Fuzuê, da Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa surgiu deslumbrante durante a noite de lançamento da novela Fuzuê, nova trama das 7 da Globo, na noite de segunda-feira, 14. Ela se reuniu com o elenco da trama em um cinema no Rio de Janeiro para conferir a exibição do primeiro capítulo e caprichou na escolha do seu look para o evento.

A musa apareceu com um vestido longo de couro estiloso e com direito a uma fenda profunda na perna, que deu um toque de sensualidade. Para completar o visual, ela colocou brincos pretos e sapatos combinando.

A novela Fuzuê estreou na noite de segunda-feira, 14, e traz Marina Ruy Barbosa no papel da vilã Preciosa.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Marina Ruy Barbosa vai ser uma vilã em Fuzuê

Durante a coletiva de imprensa da novela Fuzuê, a atriz Marina Ruy Barbosacontou que está se reinventando com sua primeira vilã, Preciosa Montebello. “Fuzuê veio como um presente na minha vida e na minha carreira, estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha. Dá aquele cansaço gostoso”, ela vibrou com a trama, que estreia em agosto.

A ruiva entregou mais detalhes sobre a vilã, uma empresária que descobre um tesouro escondido como herança: “Quando me convidaram e eu li foi amor à primeira vista (...) A preciosa é realmente icônica, é uma vilã, que é capaz de tudo, qualquer coisa, mas tem esse tom cômico, tem um certo exagero e o horário permite isso”, completou.

A atriz também aproveitou para revelar qual é o verdadeiro fuzuê de Preciosa: “Ela está passando por esse momento de falência, as coisas não tão dando certo, é uma vilã que gosta de poder e status, mas é uma vilã falida que não perde a pose. Acho que quando ela descobre que tem uma irmã, enquanto o pai teoricamente está morto, gera uma grande confusão”, disse.