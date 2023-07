Marina Ruy Barbosa vibra com primeira vilã da carreira: "Ela é icônica”

Icônica e falida! Marina Ruy Barbosa abre todos os detalhes sobre sua primeira vilã na novela ‘Fuzuê’ da Globo

A atriz Marina Ruy Barbosa está se reinventando com sua primeira vilã, Preciosa Montebello, na próxima novela das sete na Globo, Fuzuê, que substituirá Vai na Fé. Longe das telinhas desde O Sétimo Guardião, em 2018, a ruiva abriu o coração sobre seu retorno em uma coletiva de imprensa, na qual a CARAS Digital esteve presente, e prometeu causar um verdadeiro fuzuê com sua vilania.

“Fuzuê veio como um presente na minha vida e na minha carreira, estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha. Dá aquele cansaço gostoso”, ela vibrou com a trama, que estreia em agosto.

A ruiva entregou mais detalhes sobre a vilã, uma empresária que descobre um tesouro escondido como herança: “Quando me convidaram e eu li foi amor à primeira vista (...) A preciosa é realmente icônica, é uma vilã, que é capaz de tudo, qualquer coisa, mas tem esse tom cômico, tem um certo exagero e o horário permite isso”, completou.

A atriz também aproveitou para revelar qual é o verdadeiro fuzuê de Preciosa: “Ela está passando por esse momento de falência, as coisas não tão dando certo, é uma vilã que gosta de poder e status, mas é uma vilã falida que não perde a pose. Acho que quando ela descobre que tem uma irmã, enquanto o pai teoricamente está morto, gera uma grande confusão”, disse.

Quanto ao elenco, Marina lembrou que está repetindo duas parcerias de sucesso na trama, com Felipe Simas, com quem atuou em Totalmente Demais e Lilia Cabral em O sétimo Guardião: “É um horário que já fui muito feliz, com o Felipe Simas, estamos repetindo agora com esses dois pilantras, e com a Lilian também que amo, repetindo nossa parceria”, vibrou

Vale lembrar que além de atriz, Marina também é empresária de moda e sua personagem usará algumas peças de sua marca: “Ela é uma mulher muito vaidosa, dona de uma rede de joalherias, tem um estilo próprio discreto e sofisticado, acho que as pessoas vão curtir”, a ruiva concluiu sobre o que o público deve esperar no estilo de Preciosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Saiba quem é o novo namorado de Marina Ruy Barbosa:

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, de 'Splash', o coração de Marina Ruy Barbosa tem um novo dono! O surto é o empresário Abdul Fares, de 39 anos. Os dois foram flagrados juntinhos dividindo o mesmo carro durante um passeio. Confira os detalhes!