Saiba quanto custa o vestido que Sandy usou no show de Andrea Bocelli em SP

Sandy escolheu um vestido de renda sofisticado para sua participação no show de Andrea Bocelli em São Paulo. Saiba o preço do look

A cantora Sandy caprichou na escolha do seu look para participar do show do cantor Andrea Bocelli em São Paulo no último final de semana. A artista apostou em um vestido preto curto e com mangas compridas, que foi feito por uma grife brasileira.

Sandy surgiu deslumbrante com o vestido Marie, feito de renda, da marca Martha Medeiros. O vestido conta com renda renascença, forro de seda e bordados de missanga, paetê e cristais. O modelito custa R$ 22.980 .

A cantora foi convidada com Bocelli para participar da turnê dele no Brasil. Ela viajou ao lado do artista para algumas cidades brasileiras nos últimos dias e encerraram os shows com duas apresentações em um estádio da capital paulista.

No mês de junho, Sandy fará dois shows em São Paulo de sua carreira solo com renda revertida para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Inclusive, estes vão ser os últimos shows dela antes de uma pausa dos palcos. Ela anunciou que ficará um tempo indeterminado sem fazer shows.

Sandy participou dos shows de Andrea Bocelli no Brasil - Foto: AgNews

A marmita da Sandy

A cantora Sandy agitou as redes sociais ao mostrar novamente a sua marmita para comer dentro do carro durante uma viagem. Há poucos dias, ela exibiu uma foto do seu pote de comida com alimentos saudáveis.

A marmita de Sandy contou com arroz, frango, legumes cozidos, tomates assados e batata frita. “Minha vida no carro. Mais um P.F. saudável para, quem sabe, inspirar o almoço de vocês”, afirmou.

Esta não foi a primeira vez que ela mostrou a sua marmita. Há poucas semanas, a estrela viralizou ao exibir a foto de sua refeição dentro do carro e surpreendeu os fãs. Com isso, ela reagiu em uma entrevista. "Esses momentos são predominantes na minha vida, porque sou muito mais pessoa [física] do que artista. Sou roots para caramba, minha vida é zero glamour. O glamour é só quando a gente se arruma assim bonitinho para uma pré-estreia (risos)!", disse ela em entrevista na RedeTV!.