Em novo ensaio fotográfico, Maya Massafera coloca decote pra jogo em look chiquérrimo e encanta seus seguidores; confira!

A influenciadora digital Maya Massafera está arrasando nos looks nas últimas semanas. Neste domingo, 26, a famosa atualizou suas redes sociais com novo ensaio fotográfico e mostrou todo seu poder com cliques encantadores.

Em seu perfil oficial do Instagram, Maya colocou seu decote para jogo e impressionou seus seguidores com seu corpão. Ela usou um conjunto de top e calção da grife Miu Miu, combinado com calças jeans e um casaco de pelo. A influenciadora fez carão para a câmera e exibiu seu look belíssimo para seus seguidores.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Belíssima", disse um seguidor. "Tá gata demais!", declarou outro. "Mulher você tá um luxo de linda, como pode?", enalteceu mais um.

Vale lembrar que a primeira aparição pública de Maya Massafera foi no Festival de Cannes, na França. Ao longo da semana, a influenciadora exibiu diversos looks incríveis no evento cinematográfico.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maya Massafera (@mayamassafera)

Descubra o motivo de Maya Massafera ainda não ter dado nenhuma entrevista

Após surpreender seus seguidores ao mostrar o resultado de sua transição de gênero, Maya Massafera está de volta às redes sociais após passar por cirurgias e mudança no visual. Porém, ela ainda não deu nenhuma declaração para a imprensa e permanece sem falar sobre sua nova fase.

De acordo com o Portal LeoDias, Maya foi proibida de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. A determinação veio das plataformas de streaming que estão negociando com a influenciadora. Todo o processo de transição de gênero foi gravado em vídeo e o material está sendo negociado com três plataformas de streamings.

A negociação está acirrada, principalmente depois da última semana, com sua volta à internet. E a principal exigência de todos os diretores das plataformas é o silêncio absoluto. As negociações estão avançadas e muito em breve o Brasil verá detalhes sobre a transição da influenciadora.