Ex-BBB Andressa Ganacin diz que já escolheu nome do bebê "há um bom tempo"

Os ex-brothers Andressa Ganacin e Nasser Rodriguesestão esperando um filho! O casal prepara para o próximo dia 27 um chá revelação, que acontecerá em um resort no interior de São Paulo e contará com a presença apenas dos familiares mais íntimos. E em entrevista ao portal O Globo, ela contou que o nome já foi escolhido e será revelado no dia da festa. Além disso, detalhou como ela e o marido tomaram a decisão.

"Fizemos a sexagem, o resultado saiu e mandamos para a decoradora. É o primeiro bebê da família; primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro afilhado, além de nosso primeiro filho. Então, vamos fazer toda a firula que pudermos. Vai ter fumaça, serpentina e decoração. Por mais que seja só entre a gente, será algo muito especial. E vamos compartilhar tudo na internet", iniciou.

E adiantou: "Os nomes são simples e curtos. Já temos esses nomes há um bom tempo. Até mesmo antes de tentarmos engravidar, eu já tinha sonhado com o nome do menino. E o Nasser, há muitos anos, acho que desde 2013, já falava o nome da menina. Então, sabíamos que, se fosse uma menina, ele escolheria o nome, e, se fosse um menino, eu escolheria. Um dia acordei de manhã e falei: "Você acredita que eu sonhei que tínhamos um filho chamado tal?" E ele falou: "Então, quando tivermos um filho, ele se chamará assim". E eu disse: "Então, está tudo certo".

Vale lembrar que os dois começaram a se relacionar durante o BBB13. Eles chegaram até a final do reality, mas perderam a disputa para Fernanda Keulla. E se casaram primeira vez em agosto de 2021, no interior de São Paulo. Em dezembro do ano passado, Nasser e Andressa Ganacin renovaram os votos em uma cerimônia na praia de Los Cabos, nos México.

