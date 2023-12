Lembra deles? Ex-BBBs Nasser e Andressa se casam pela terceira vez: "Amor"

Ex-BBBs Nasser e Andressa se casam pela terceira em cerimônia intimista; os dois subiram ao altar em uma praia paradisíaca no México

Apaixonados e felizes, os ex-BBBs Nasser e Andressa Ganacin voltaram a subir ao altar. Eles se casaram pela terceira vez em uma cerimônia intimista realizada na praia de Los Cabos, nos México.

Emocionado, ele recebeu a amada no altar e não segurou o choro. Ao vê-la chegando com um vestido branco todo de renda, o ex-participante do reality comoveu os fãs ao liberar as lágrimas.

"Nunca é demais! O nosso sim! Casamos pela terceira vez. E que venham infinitas possibilidades de celebrar o nosso amor", declarou ele ao compartilhar fotos e vídeos da cerimônia. Nos comentários, seguidores exaltaram o casal.

Nasser e Andressa começaram o relacionamento durante o BBB13, há dez anos. Os dois, que chegaram até a final do reality, perderam a disputa para Fernanda Keulla. Vale lembrar que os dois se casaram pela primeira vez em agosto de 2021, no interior de São Paulo.

Veja fotos:

Dez anos foram comemorados em troca de declarações

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e AndressaGanacin publicaram um desabafo emocionante quando comemoraram os 10 anos de relacionamento. Eles se conheceram na edição de 2013, se relacionaram dentro da casa e estão juntos até hoje. Apesar de terem passado por algumas turbulências no relacionamento, os dois estão casados desde 2021 e comemoraram a década no Instagram.

"Na caminhada da vida sempre aprendi que o importante não é o destino final, mas sim como a gente vai aproveitar essa jornada! E no passar desses últimos 10 anos juntos com você, percebi que independente de onde iríamos, o importante era estar do seu lado!", escreveu Nasser. "Cada segundo, cada momento e cada nova vivência faz com que TUDO seja especial e inesquecível se estivermos juntos! Não há desafio nesse mundo que eu pense que não podemos vencer. Como já falei, somos invencíveis na união e no amor, e com você eu quero dominar o mundo inteiro… para sempre… até o INFINITO!", concluiu.