Ex-BBBs Andressa e Nasser completam 10 anos de relacionamento

Andressa e Nasser se conheceram no BBB 13, engataram um relacionamento e hoje estão casados

Os ex-BBBs Nasser Rodrigues e AndressaGanacin estão completando 10 anos de relacionamento. Eles se conheceram na edição de 2013, se relacionaram dentro da casa e estão juntos até hoje.

Apesar de terem passado por algumas turbulências no relacionamento, os dois estão casados desde 2021 e comemoraram a década no Instagram.

"Na caminhada da vida sempre aprendi que o importante não é o destino final, mas sim como a gente vai aproveitar essa jornada! E no passar desses últimos 10 anos juntos com você, percebi que independente de onde iríamos, o importante era estar do seu lado!", escreveu Nasser.

"Cada segundo, cada momento e cada nova vivência faz com que TUDO seja especial e inesquecível se estivermos juntos! Não há desafio nesse mundo que eu pense que não podemos vencer. Como já falei, somos invencíveis na união e no amor, e com você eu quero dominar o mundo inteiro… para sempre… até o INFINITO!", concluiu.

Andressa também escreveu texto emocionante sobre o casal, relembrando o namoro no reality. "Quem diria que aquele cara que abriu a porta para mim, em um dos dias mais loucos da minha vida, se tornaria o meu grande amor!? O início da nossa história foi acompanhada por inúmeras pessoas dos 4 cantos desse País! Nunca… nem nos meus sonhos mais distantes eu poderia imaginar viver algo tão inusitado ao lado de alguém que acabei de conhecer!", afirmou.

"E foi assim… eu não sabia nem explicar o que eu estava sentindo, até porque eu nunca tinha sentindo aquilo antes! Eu não sabia explicar… até me dar conta que eu estava completamente APAIXONADA, “eu vou fazer o quê?”?! Kkkk Tive medo, mas você segurou na minha mão e partimos para uma vida nova, zerando o passado e voltados completamente para o futuro", escreveu a influenciadora.

Confira as declarações de Andressa e Nasser na íntegra:

