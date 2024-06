Bia Miranda rebate novo desabafo da mãe, Jenny: 'Gosta de aparecer'

Ex-A Fazenda Bia Miranda rompeu o silêncio e se pronunciou após sua mãe, Jenny Miranda, resgatar um vídeo antigo das duas

Ex-participante de 'A Fazenda 14', Bia Miranda usou as redes sociais para rebater um novo desabafo da mãe. Tudo começou após Jenny Miranda resgatar um vídeo antigo das duas em um momento descontraído.

No registro em questão, publicado por Jenny em seus stories no Instagram, elas aparecem brincando de virar uma taça de bebida. "Eu era feliz e não sabia", declarou ela, complementando com um emoji triste.

Bia, no entanto, não gostou da atitude da mãe e decidiu romper o silêncio sobre o assunto. "Aí depois vocês reclamam que eu venho aqui falar as coisas. Eu não tenho um dia de paz, sorte que eu amo tudo isso. Descansa mulher, solta meu anjo", disparou a influenciadora digital nos comentários de uma página.

Em uma postagem de outro perfil no Instagram, a ex-A Fazenda lamentou novamente o 'desabafo' de Jenny Miranda. "Se vocês já perceberam como ela gosta de aparecer, imagina eu que vivi anos e anos da minha vida e agora não preciso mais viver nesse inferno! E a parte 2 vocês já sabem né? Já, já vem chorando, com palavras bonitas e tãaaaaao tristinha ai, ai viu", rebateu.

Para quem não acompanha, Bia Miranda e Jenny cortaram relações há algum tempo, antes mesmo da jovem entrar no reality rural da Record TV, em 2022. Ela, inclusive, já falou publicamente diversas vezes que não pretende retomar o contato com a mãe.

Recentemente, a neta de Gretchen mandou um recado através da web após Jenny Miranda revelar que gostaria de estar ao seu lado durante o nascimento do neto, Kaleb. O bebê, que chegou ao mundo no início de junho, é o primeiro filho da influenciadora com DJ Buarque.

De acordo com Bia, a mãe estaria usando seu nome e o de seu herdeiro para ganhar visualizações. "E já vou avisando, se quiser fazer graça no hospital vão ter duas policiais te esperando. E quem julga, não sabe o que passei na mão dessa maluca. Perdoar? Perdoei pra Deus. Agora dela? Eu tenho até choque de olhar pra cara", declarou a jovem, na ocasião.

Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu um susto em sua família nesta quinta-feira, 13, ao desmaiar durante o puerpério. Ela deu à luz Kaleb, seu primeiro filho, há poucos dias e está em casa com o bebê. Porém, ela teve uma tontura e desmaiou.

Depois do assunto ganhar repercussão na internet, Bia apareceu nos stories do Instagram para explicar o que aconteceu. Ela contou que desmaiou por causa do banho quente. Ela sentiu uma tontura e desmaiou na cama. Apesar do susto, ela está bem.

"De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, Aí eu saí no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor", disse ela.