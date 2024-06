Bia Miranda explica motivo do desmaio durante o puerpério

Poucos dias após o nascimento do primeiro filho, Bia Miranda desmaiou em casa e deu um susto em seu namorado. Saiba o que aconteceu

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu um susto em sua família nesta quinta-feira, 13, ao desmaiar durante o puerpério. Ela deu à luz Kaleb, seu primeiro filho, há poucos dias e está em casa com o bebê. Porém, ela teve uma tontura e desmaiou.

Depois do assunto ganhar repercussão na internet, Bia apareceu nos stories do Instagram para explicar o que aconteceu. Ela contou que desmaiou por causa do banho quente. Ela sentiu uma tontura e desmaiou na cama. Apesar do susto, ela está bem.

"De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica. Cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente, Ai eu sai no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. Só que agora já estou melhor", disse ela.

Kaleb nasceu no início de junho em uma maternidade no Rio de Janeiro. O nome do bebê tem um significado bíblico, citado no Antigo Testamento e de origem hebraica. O nome representa coragem, lealdade e determinação. Na Bíblia, Calebe foi um dos espiões enviados a Terra Prometida por Moisés e se destacou por sua coragem e fé.

Vídeo do nascimento do filho de Bia Miranda

Bia Miranda ganhou uma bela homenagem do namorado, o DJ Buarque, que a exaltou por sua força e coragem durante o parto do bebê. Através das redes sociais, o artista dividiu com o público um vídeo especial do momento em que o bebê nasceu. Na legenda, Buarque se declarou para a amada e ressaltou o quanto tem orgulho da grande mulher que ela é.

"Pedi sua permissão para poder postar o vídeo mais lindo da minha vida e você deixou. Ontem assisti a maior cena de toda a minha vida. Você foi uma guerreira, uma leoa, venceu mais uma batalha na sua vida. Se eu tenho orgulho da mulher que você é, imagina o Kaleb quando crescer? Você vai ser a maior inspiração para ele, pode ter certeza", iniciou ele.

"Você gerou uma vida, ver a sua determinação, sua garra, a dor em todas essas horas, foi uma experiência que nunca mais vou tirar da minha memória!. Tudo foi apenas você, Deus e Kaleb. Sim, eu estava ali, mas apenas servindo como bengala, de mãos atadas e só me restava te dar apoio moral. Espero ter correspondido da melhor maneira possível, caso não tenha, me desculpa, nosso próximo filho eu acerto", completou o namorado de Bia Miranda.