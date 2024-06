Bia Miranda escolhe nome bíblico para primeiro filho com DJ Buarque; saiba significado

Ex-participante de A Fazenda, Bia Miranda e DJ Buarque anunciaram o nascimento do primeiro filho nesta quarta-feira, 5, através das redes sociais

Bia Miranda (20) anunciou nesta quarta-feira, 5, o nascimento de seu primeiro filho com DJ Buarque (34). O bisneto de Gretchen (65) teve um nome bíblico escolhido pelos pais e se chama Kaleb Buarque. Saiba a seguir o significado do nome do recém-nascido.

Também escrito como Caleb ou Calebe, o nome do primogênito de Bia Miranda tem origem hebraica e carrega o significado "cão", de acordo com a revista Crescer. Apesar de ter uma tradução diferente, o nome é relacionado à coragem, lealdade e determinação.

O nome é mencionado na Bíblia, no Antigo Testamento. Calebe foi um dos 12 espiões enviados por Moisés para explorar a Terra Prometida e se destacou por sua coragem e fé, sendo um dos únicos que defendeu a conquista da terra.

O vocativo já foi mais popular em anos anteriores, porém, mesmo assim segue sendo encontrado em diversos países. Em Israel, por exemplo, o nome é relativamente comum. Mas, ele também é encontrado nos Estados Unidos, Brasil e outros países que tenham influência cristã.

De acordo com a ferramenta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que conta a incidência de nomes no Brasil, o nome Kaleb teve um aumento nos anos 2000. A ferramenta utiliza dados do Censo Demográfico de 2010, e contabiliza 2.637 pessoas que também têm o nome do primogênito de Bia Miranda.

O nome ocupa o 4.241º lugar no ranking de popularidade, e o local que carrega sua maior incidência é o Distrito Federal, seguido de Amapá, Amazonas e Goiás. Pernambuco e Bahia eram os estados com a menor popularidade do vocativo.

Ex-participante da 14ª edição de A Fazenda, Bia Miranda contou a novidade através das redes sociais. "Esse vídeo será postado só quando o Kalebinho estiver aqui nos meus braços, comigo. Acredito que como pessoas que gostam de mim me desejam coisas boas, pessoas que também não gostam de mim desejam coisas ruins. Não quero ninguém desejando nada ruim no meu parto."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE BIA MIRANDA NO INSTAGRAM: