Bia Miranda desmaia oito dias após dar à luz e preocupa namorado

Na manhã desta quinta-feira,13, Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14, causou preocupação ao desmaiar apenas oito dias depois do nascimento de seu primeiro filho, Kaleb. O incidente foi relatado por seu namorado, o DJ Raphael Buarque, através dos stories no Instagram.

"Mamãe deu um susto agora e desmaiou", disse ele, que não escondeu a preocupação. Felizmente, ele tranquilizou os seguidores em seguida. "Mas está tudo sob controle, graças a Deus."

Parto normal

Na 38ª semana de gestação, Kaleb nasceu um dia antes do previsto. A influenciadora optou por um parto normal e compartilhou nas redes sociais como foi essa experiência. "Eu tive que tomar anestesia, mas aguentei até 'oito' [dedos] de dilatação sem. Fui para a bola, para a banheira, fiquei ali bastante tempo, onde eu sofri bastante. Quando cheguei em 'oito', eu fui para a cama e comecei a fazer força e não aguentei", relatou.

Sobre sua escolha, ele avalia: "Não me arrependo de ter feito e se eu engravidar de novo vou fazer parto normal. É uma dor insuportável? É, dói. Uma cólica horrível que junta com a dor nas costas, no quadril, uma coisa que você nunca sentiu na sua vida. É um monte de dor, mas você vai aguentar", disse.

Bia Miranda rebate críticas

Bia deixou o hospital com um top branco e calça de moletom, exibindo a barriga. Ela segurava o bebê bem agasalhado no colo antes de colocá-lo no bebê conforto dentro do carro. Os seguidores ficaram impressionados com o resultado imediato de sua barriga pós-parto e apontaram que ela fez lipo.

Em seu Instagram, ela ironizou a especulação sobre intervenção cirúrgica. "Às vezes parece PIADA. OBS: sai do parto e já fiz lipo e fiquei recuperada em 24h", escreveu a famosa nos stories de seu Instagram.