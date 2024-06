Bia Miranda rebate críticas sobre seu corpo pós-parto: "Parece piada"

Após exibir resultado impressionante de seu corpo pós-parto, Bia Miranda rebate críticas e especulações sobre sua barriga; veja!

A ex-Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda deu à luz ao seu primeiro filho, Kaleb, na última quarta-feira, 5, e impressionou seus seguidores com o resultado imediato de sua barriga pós-parto. A mamãe de primeira viagem mostrou que já está com o ventre bastante reto após o nascimento de seu filho com DJ Buarque.

No entanto, nem todos acreditaram na rápida recuperação de seu corpo e criticaram a neta de Gretchen por exibir sua barriga dois dias após o nascimento do bebê. Chateada, Bia expôs algumas mensagens que recebeu.

"Lipo né mores"; "Pra que usar top pra sair do hospital? Porque não usou uma camiseta tampando a barriga?"; "Que besteira isso. Fazendo com que outras mães que não ficam na mesma condição se sentirem inferiores"; "Pare de ficar mostrando a barriga, tem mulheres que vão se afetar com isso", diziam as mensagens.

Bia ironizou a especulação sobre intervenção cirúrgica em seu corpo e ainda se mostrou sem paciência para as mensagens. "Às vezes parece PIADA. OBS: sai do parto e já fiz lipe e fiquei recuperada em 24h", escreveu a famosa nos stories de seu Instagram. No entanto, ela decidiu não elaborar mais sobre o assunto.

Bia Miranda deixa a maternidade com o filho recém-nascido nos braços

No início da tarde desta sexta-feira, 7, Bia Miranda mostrou que já está a caminho de casa com o filho recém-nascido, Kaleb, fruto do namoro com o DJ Buarque. Eles saíram da maternidade e logo foram flagrados pelos paparazzi antes de entrarem no carro.

Bia saiu do hospital com a barriga de fora ao usar top branco e calça de moletom. Além disso, ela segurou o bebê bem agasalhado em seu colo antes de acomodá-lo no bebê conforto dentro do carro.

Kaleb nasceu no início da semana em uma maternidade no Rio de Janeiro. O nome do bebê tem um significado bíblico, citado no Antigo Testamento e de origem hebraica. O nome representa coragem, lealdade e determinação. Na Bíblia, Calebe foi um dos espiões enviados a Terra Prometida por Moisés e se destacou por sua coragem e fé.