Cissa Guimarães celebra programa Sem Censura após volta à TV: 'Meu filhote'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cissa Guimarães celebra o Sem Censura, seu programa na TV Brasil, e fala sobre o espetáculo Doidas e Santas

Cissa Guimarães (67) foi uma das celebridades que prestigiou o 12º Concurso de Talentos de Dublagem Gay, no teatro Fashion Mall, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a atriz e apresentadora conversou com a CARAS Brasil sobre seu programa e também celebrou a turnê do espetáculo teatral Doidas e Santas.

Desde fevereiro deste ano, Cissa Guimarães assumiu o comando do Sem Censura nas tardes do canal TV Brasil. O programa voltou a ser exibido pela emissora após uma longa pausa —anteriormente, a atração havia sido televisionada entre os anos de 1985 e 2007, tendo sido comandada por nomes como Leda Nagle, Lúcia Leme, Bruno Barros e outros.

"Sem Censura é meu filhote menorzinho agora, estou super feliz de estar cuidando. Já está ficando uma criança parruda, todo mundo está gostando e tem uma diversidade de temas. Estou muito feliz de estar comandando esse programa", celebra a artista.

Além do trabalho no programa de entrevistas, ela também está viajando por diversas capitais com o espetáculo Doidas e Santas, que celebra seus 10 anos. "Fizemos [apresentações em] Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. Vamos rodar o Brasil inteiro", garante a atriz.

O espetáculo, que conta também com Giuseppe Oristanio e Josie Antello no elenco, tem direção de Ernesto Piccolo com texto de Regiana Antonini. Em 5 de julho, a peça inicia uma nova temporada no teatro Prio, no Rio de Janeiro, e deve ficar na cidade até 4 de agosto.

Por fim, a artista também celebra a oportunidade de estar novamente entre os convidados do 12º Concurso de Talentos de Dublagem Gay. "É muito sério esse trabalho, eles merecem todo o nosso respeito", afirma.

CONFIRA ENTREVISTA COMPLETA DE CISSA GUIMARÃES À CARAS BRASIL: